Anadolu Kulübü'nde tarihi toplantı: Özgür Özel, YENİ Parti'nin genel başkanı seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Böylece Yeni Parti resmen ana muhalefet partisi oldu.

Bunun yanında YENİ Parti Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün üstlendiği Anadolu Kulübü’nde yapıldı. Toplantıda YENİ Parti Genel Başkanlığına oy birliği ile Özgür Özel seçildi.

Anadolu Kulübü'nün dikkat çeken geçmişi

Anadolu Kulübü Derneği, Mustafa Kemal Atatürk’ün “emir ve isteği” üzerine 31 Ekim 1926’da Ankara’da kuruldu. Kulübün kurucuları aynı gün ilk toplantılarını yaparak çalışmalarına resmen başladı.

Kulübün ilk fahri başkanı dönemin başbakanı İsmet İnönü oldu. İlk yönetim kurulu toplantısı da İnönü’nün başkanlığında gerçekleştirildi. Kulübün yönetim kurulunu uzun yıllar dönemin Bakanlar Kurulu üyeleri oluşturdu.

Kurucular arasında İsmet İnönü’nün yanı sıra Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker, Abdülhalik Renda, Tevfik Rüştü Aras ve Refik Saydam gibi bakanlar ile Kâzım Özalp, Fevzi Çakmak, Kılıç Ali, Falih Rıfkı Atay, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Reşit Galip, Hasan Saka ve Ruşen Eşref Ünaydın gibi Cumhuriyet tarihinin önde gelen isimleri bulunuyordu.

Ankara'nın siyasi merkezi oldu

Türkiye’nin ilk parlamenter kulübü olarak anılan Anadolu Kulübü; milletvekillerinin, üst düzey bürokratların, diplomatların ve Ankara’daki yabancı ülke temsilcilerinin bir araya gelebildiği bir sosyal merkez olarak tasarlandı.

Kulübün amacı yalnızca üyelerine dinlenme ve toplantı imkânı sağlamak değildi. Üyeler arasında dayanışmanın geliştirilmesi, kültürel alışverişin sağlanması ve Türkiye’de görev yapan yabancı temsilcilerle ilişkilerin güçlendirilmesi de kuruluş hedefleri arasında yer aldı.

Kulüp, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Ankara’nın siyasi ve diplomatik hayatındaki önemli buluşma noktalarından biri oldu.

Anadolu Kulübü, 1950’ye kadar Ankara Ulus’taki Vakıflar İdaresine ait binalarda hizmet verdi. Daha sonra bir süre Merkez Bankası binasının bir katını kullandı. Eski başbakanlardan Hasan Saka’nın Kızılay’daki evi 1952’de satın alınarak kulübün merkezine dönüştürüldü.

Bu yapı 1965’te yıkıldı, yerine bugün kullanılan bina inşa edildi. Yeni merkez binası 14 Haziran 1968’de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından hizmete açıldı.