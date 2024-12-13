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Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda kar ve sis ulaşımı zorluyor

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor.

Haber Merkezi
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Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda kar ve sis ulaşımı zorluyor
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Kara yolunun Bolu bölümünde Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde kar yağışı ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Düzce kesiminde ise Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde karla karışık yağmur etkili oluyor.

Otoyolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de kar yağışı görülüyor. Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği bölgede, karayolları personeli kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Karabük

Öte yandan, Karabük'ün yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Yağışın ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.Trafik ve karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yollarında kar yağışına karşı önlem aldı. Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisinde ise sis görüldü.

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