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Anadolu Otoyolu ulaşıma kapandı! Bakan Uraloğlu’ndan açıklama geldi

Anadolu Otoyolu Bolu mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kaza sonucu otoyolun Ankara ve İstanbul yönlerinin çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada "Kaza sonrası yaşanan yoğunluğa Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Anadolu Otoyolu ulaşıma kapandı! Bakan Uraloğlu’ndan açıklama geldi
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle ara ara ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu. Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalması için çalışma yürütüyor.

Bakan Uraloğlu: Kaza sonrası yaşanan yoğunluğa KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada "Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Yollarımızda vatandaşlarımızın ulaşım zorluğu yaşamaması için ekiplerimiz tarafından 7/24 esasına göre çalışmalarımız yürütülmektedir. Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımıza anında yardım etmek için teyakkuz halindedir." ifadelerine yer verdi. 

Bakan Uraloğlu'ndan uyarı: Gerekli tedbirleri alın

Bakan Uraloğlu, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak "Vatandaşlarımızdan, zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek karayollarının internet sitesinden gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz." dedi.

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