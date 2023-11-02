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Anadolu Otoyolu'nda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Anadolu Otoyolu'nda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası
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Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza sonrası otoyolda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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