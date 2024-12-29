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Anadolu Otoyolu'nda bir araç bariyerlere çarptı, İstanbul yönü kilitlendi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde SUV tipi aracın bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi
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Anadolu Otoyolu'nda bir araç bariyerlere çarptı, İstanbul yönü kilitlendi
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Otoyolun İstanbul yönünde seyreden H.A'nın kullandığı 59 UZ 043 plakalı SUV tipi araç, Derince ilçesi İzmit Batı Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Bariyerleri yerinden sökerek ilerleyen araç, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücünün eşi F.A, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

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