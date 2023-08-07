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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra çarpan yolcu minibüsündeki 1 kişi öldü, 10'u çocuk 20 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Otoyolun, Düzce kesimi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde Nasır Ö. idaresindeki 25 ACS 674 plakalı yolcu minibüsü, arızalandığı için yol kenarında bekleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tomruk yüklü 37 AAY 907 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Zennure Özay'ın ise hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 10'u çocuk 20 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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