Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi! Uzun araç kuyrukları oluştu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı.
M.B. yönetimindeki dane mısır yüklü tır, otoyolun Ankara istikameti Abant gişeleri mevkisinde devrildi.
Uzun araç kuyrukları oluştu
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadığı kazada, bir süreliğine kapatılan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin tırı kaldırma ve temizlik çalışmalarının sürdüğü yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.