Anadolu Otoyolu'nda tır ve su tankerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ve su tankeri çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Düzce, Anadolu Otoyolu'nda bugün öğleden sonra Ercan Y.'nin idaresindeki TIR, Küçük Melen mevkiinde önünde seyreden Ramazan K.'nın kullandığı su tankerine arkadan çarptı.
Kazada tır sürücüsü Ercan Y. ile eşi Hasime, gelini Emine, torunları Huzayfe ve Yunus Emre Y. yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda kaza ulaşımı aksattı
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahelisinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasime ve Emine Y'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.