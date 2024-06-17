Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kurban Bayramı tatili için bayramın ikinci gününde yola çıkan vatandaşlar Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatili için ikinci gün yola çıkmayı tercih eden sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.
Araçların İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı konumundaki kentten geçişi sırasında Ankara yönü Gültepe ve Bekirdere viyadükleri ile Korutepe Tünelleri bölgelerinde yoğun araç trafiği oluşuyor.
Ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Hatipköy mevkisinde ise zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Hasarlı kazalar nedeniyle de bazı kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.