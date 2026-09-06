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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

İstanbul-Ankara otoyolunun Düzce kesiminde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler dikkatli ilerlerken, otoyol jandarması hız yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Bölgede devriye gezen otoyol jandarması, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Öte yandan, kenti D-100 kara yoluna bağlayan Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımları ile Aydınpınar ve Güzeldere şelalelerinin bulunduğu tabiat parkına giden yolda da sis etkili oldu.

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