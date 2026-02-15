Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtlarında son gün 16 Şubat

2 Şubat tarihinde başlayan AÖF 2025-2026 akademik yılı bahar dönemi kayıtları devam ediyor. Kayıt yenileme işlemlerini öğrencilerin sorunsuz bir şekilde yapabilmesi için sesli yanıt sistemi, canlı hizmet desteği sunan çağrı merkezi, soru-cevap platformu AOSDESTEK ve yapay zeka tabanlı sanal asistan Chatbot aracılığıyla anında yardım alınabiliyor. Sürecin daha şeffaf ve anlaşılır olması için geliştirilen bilgilendirici video ve animasyonlar da fakültenin resmi kanallarında yayınlandı. Ayrıca üniversite, SMS, mobil uygulama bildirimleri ve sesli aramalarla kayıt sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

'Kayıt silinme' riskine karşı kritik uyarı

Öte yandan mevzuat tescil sözleşmesi üst üste dört dönem devam edenlerin yeni üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi söz konusu olabiliyor. Üniversite yönetimi bu konuda öğrencileri uyarırken, belirtilen süre içinde işlemlerin tamamlanması gerektiği de hatırlatıldı. Kayıt yenileme işlemleri 16 Şubat saat 22.00'ye kadar yapılabilecek. Öğrencilerin ders seçimi ve kayıt bedeli ödemelerini de bu tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor.