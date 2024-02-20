AnadoluJet'ten yurt içi uçuşlarda ucuz bilet kampanyası

Ramazan nedeniyle yurt içi uçak biletlerinde indirime giden şirketlere AnadoluJet de eklendi. Buna göre 20-21 Şubat tarihlerinde alınan 27 Şubat - 27 Mart 2024 arası biletler 599 TL'den başlıyan fiyatlarla satın alınabilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamada konuya dair şu ifadelere yer verildi:

"AnadoluJet’in 599 TL’den başlayan yurt içi kampanyası ile Ramazan’da sevdiklerinizle olmak için tatilinizi hemen planlayın, avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatını yakalayın.

Biletleme Tarihleri: 20 – 21 Şubat 2024

Uçuş Tarihleri: 27 Şubat – 27 Mart 2024

20 – 21 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.

27 Şubat – 27 Mart 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir."

Şartlar ve detaylar

* Kampanya kapsamında web ve mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön Standart pakette 599 TL, ExtraJet pakette 749 TL, KonforJet pakette 799 TL’den başlayan fiyatlar geçerli olacaktır.

* Kampanya kapsamında çağrı merkezleri, satış ofisleri ve acenteler üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön Standart pakette 649 TL, ExtraJet pakette 799 TL, KonforJet pakette 849 TL’den başlayan fiyatlar geçerli olacaktır.

* Kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi, tek yön, direkt uçuşları kapsamaktadır.

* Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.

* Sonradan biletleme yapılmak üzere rezervasyon ile sonlandırılan işlemlerde kampanya fiyatları geçerli değildir, rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda yapılmalıdır.

* Kampanya 130.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

* Kampanya sadece AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde (Türk Hava Yolları seferleri ve Codeshare seferler hariç) geçerlidir.

* Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.

* Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

* AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

* AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.