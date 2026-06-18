Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'ndan "ittifak" açıklaması

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, bir basın mensubunun olası bir erken seçim durumunda Anahtar Parti'nin herhangi bir ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"İttifak arayışımız yok. Ama önümüzdeki dönemin risklerini anlattığım basın toplantısında da ifade ettiğim gibi, eğer bu riskler millet için bir araya gelmemizi gerektirecek, kuvvetli olmamızı gerektirecek, hep birlikte omuz omuza durmamızı zorunlu kılacak bir mecburiyet doğurursa, buna milletimiz karar verir. Yani Ankara'da kurulan masaların, Ankara'da kurulan ittifakların, masa etrafında şekillenen birlikteliklerin sonuç alamadığını birkaç kez acı tecrübelerle gördük. Dolayısıyla ittifak milletin kalbinde kurulur. Anahtar Parti'nin politik bir ittifak gündemi yok."

"CHP ve AK Parti'nin gölgesinde kalmayacağız"

Ağıralioğlu AK Parti'nin ve CHP'nin gölgesinde kalmamak yönünde bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Anahtar Parti, başından itibaren 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölgesinde kalmayacağız, AK Parti'nin de gölgesinde olmayacağız' diye bir hassasiyet gösteriyor" dedi.