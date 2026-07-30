Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz CHP'den istifa etti

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Mersin’de, 2024 seçimlerinde CHP'den Anamur İlçe Belediye Başkanı seçilen Durmuş Deniz CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını duyurdu. Belediye Başkanı Durmuş Deniz ile birlikte birlikte 17 CHP’li meclis üyesinden 13’ü de CHP'den ayrılarak YENİ Parti’ye katıldı.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, CHP'den istifa ederek YENİ Parti’ye geçişiyle ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül veren partililerimiz başta olmak üzere, 25 binin üzerinde hemşehrimizin açık desteği ile Anamur Belediye Başkanlığı görevine seçildik.

Göreve geldiğimiz günden bu yana; kentimizin gelişmesi, projelerimizin hayata geçirilmesi ve ‘Marka Kent Anamur’ hedefimizin gerçekleşmesi için gece gündüz çalışıyoruz.

Bir taraftan belediyecilik hizmetlerimizi sürdürürken, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri de özenle takip ediyoruz.

Mensubu bulunduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi’nde son dönemde yaşanan olaylar; yalnızca partimizin iç meseleleri olmaktan çıkmış, kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP’nin ana muhalefet partisi olarak yoluna devam edebilmesinin de önünü kapatmıştır.

Bu şartlar altında siyaset yapılamayacağı ve ülkemizin aydınlık yarınlara ulaştırılamayacağı çok açıktır. Ülkemizin önünü açmak, gelişen Türkiye’de yeni şeyler söyleyebilmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sahip çıkmak üzere baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi’nden Meclis üyelerimiz ile birlikte istifa ediyoruz.

Bunun yalnızca bir istifa değil, aynı zamanda yeni bir başlangıcın ve yeni bir tavrın ilanı olduğunu bilmenizi istiyorum. Bugünden itibaren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte, yeni bir başlangıç yapacak ve yeni bir yolda yürüyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



