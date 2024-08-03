Anamur Uluslararası Limanı Türkiye’nin en kritik kapısı oldu

Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası ve Anamurlu iş insanlarının inisiyatifi ile kurulan ANTSO Denizcilik A.Ş., 6 yıldır atıl durumda bulunan Anamur Feribot ve Deniz Uçağı iskelesinin işletmesini devralarak faaliyete geçirdi. Bu sezon başında, 12 Haziran 2024 tarihinde seferlerine başlayan ve Anamur- Girne hattında haftada 4 gün yapılan seferlerde kısa sürede 7 bine yakın yolcu taşındı.

Açılış gerçekleştirildi

ANTSO Denizcilik liman açılışına KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kalkınma ve Ulaştırma eski Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ekonomi eski Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Ali Yücelen, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna katıldı. Açılış töreninde milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri ile Anamurlular da yerini aldı.

Ataoğlu: Başka adalara değil kendi adamıza gidelim

Açılış sırasında bir konuşma yapan KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Yücelen ailesinin yaptığı yatırımların hem Anamur hem Kıbrıs’ta çok önemli olduğunun altını çizerek, Yücelen ailesine güvendiğini ve gelecekte çok daha önemli projelerin yaşama geçirileceğine inandığını söyledi. Girne ile Anamur’un birbirine en yakın noktalar olduğunu belirten Ataoğlu, “Anamur’a olan bağlılığımız Anavatana olan bağlılığımızdır” dedi ve konuşmasında şunları söyledi: “50 yıl önce olduğumuz gibi yine birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bugün Anamur’a kavuştuk. Aslında 9 yıl önce de Anamur’a bir kez daha kavuşmuştuk. Kimsenin gelmez dediği su hattının çekildiği, o barış suyunun geldiği günü çok iyi hatırlıyoruz. Ada Kıbrıs başlığı altında anavatan Türkiye’mizde Kıbrıs’ı tanıtmak, sizlerin de bir adası olduğunu; farklı adalara değil kendi adanıza gelmenizi, farklı ülkelere değil kendi ülkenize gelmeniz için tanıtıyoruz. Aynı dili, aynı dini, aynı para birimini kullanıyoruz. Sizlerin başka adalara değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tatile gelmeniz için Ada Kıbrıs lansmanıyla karşınıza geldik.”

Uraloğlu : KKTC’ye en yakın nokta Anamur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akdeniz bölgesinde yapılan yatırımlarla geleceğin ulaşım altyapısını kurduklarını söyledi. Toplam 350 metre uzunluğunda olan Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin, yolcu teknesi, yat, feribot ve deniz uçaklarının yanaşmasına uygun inşa edildiğini belirten Uraloğlu, Anamur Limanı'nın "uluslararası liman" olarak belgelendirildiğini söyledi ve "Hiç şüphesiz ülkemizin KKTC'ye yakın noktası olan Anamur'da bulunan iskelemizin işletmeye alınması, deniz trafiğine açılması, ilçemizin ve bölgemizin ekonomisi ile turizmine büyük katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Genişletme çalışmaları süren Mersin Limanı ve Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesiyle birlikte Mersin’in Mavi Vatanımız olan denizlerimiz ve denizcilik sektörümüz için çok daha önemli bir merkez olacağını söyleyen Uraloğlu, “Bütün ülkemizle, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla en ufak bir boşluk bırakmadan Mavi Vatan'ımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

Limanın hizmete alınmasına önayak olan Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Ali Yücelen, Yücelen Vakfını ve yaptığı çalışmaları anlattı. Anamur’a yapılan yatırıma verdikleri destek için Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve KKTC Bayındırlık ve İskan Bakanı Erhan Arıklı’ya teşekkürlerini ileten Ali Yücelen, “Onlar olmasaydı bu iş olmazdı” dedi. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna gibi bir evlat yetiştirdiği için babası Bayram Tuna’ya teşekkür etti.