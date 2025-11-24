Anayasa Komisyonu çalışmalarını tamamlıyor

BESTİ KARALAR

Komisyon geçtiğimiz pazartesi yaptığı toplantıda, 2 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantıyla çalışmalarını tamamlama kararı aldığı öğrenildi.

Haziran ayında kurulan ve yaz aylarında aktif olarak çalışan komisyon, son toplantısında hazırlanacak raporun çerçevesini çizecek. Tespitlerin ve önerilerin yer alacağı rapor daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve yeni anayasa için yol haritası belirlenecek. Daha önceki toplantılarda “Neden sivil bir yeni anayasaya ihtiyaç var, toplumun ve siyasi partilerin beklentileri neler? Sade ve anlaşılır bir anayasa nasıl olur?” gibi başlıklar ele alındı. Komisyon, toplum ve siyasi partilerin yeni ve sivil bir anayasadan yana olduklarını saptadı. Muhalefet partilerinin Meclis’te yeni bir anayasa çıkmasına karşı duruşunu da değerlendirdi. CHP’nin sivil bir anayasa isteği olsa da, iktidarın mevcut anayasa ile çeliştiği yönündeki eleştirilere yanıt arandı. Örneğin; CHP’de de sivil bir anayasa istiyor ancak, “İktidar mevcut anayasaya uymuyor” eleştiri ve kaygısına da yanıt aradı.

Ayrıca, vatandaşların yeni anayasaya dair görüşleri de araştırıldı. Dünyanın farklı ülkelerindeki anayasalar incelendi, karşılaştırmalar yapıldı. Toplumun ve muhalefet partilerinin AK Parti’nin anayasa yapma girişimine karşı duruşlarının nedenleri tek tek tespit edildi. Onların kaygılarını giderecek adımların ne olacağı tartışıldı.

Ana tema, adalet-özgürlükler olacak

AK Parti’nin anayasa metnini yazmayacağı ancak öneri ve tespitlerin yer alacağı raporda yeni anayasanın, ‘insan odaklı’ adalet ve özgürlüklerin ana teması olmasına dikkat çekilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, Sözcü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile Anayasa Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun görev alıyor.