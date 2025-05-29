Anayasa komisyonu toplanıyor: İlk toplantı nerede ve ne zaman yapılacak?

AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında görevlendirdiği komisyon ilk toplantısını 4 Haziran Çarşamba günü Beştepe'de yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacak.

Komisyon kurulmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

Komisyonun yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

"10 arkadaşımı görevlendirdim" demişti

Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başkanlık etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz" açıklamasında bulunmuştu.