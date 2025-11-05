Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya açıkladı: AYM'ye 13 yılda kaç kişi başvurdu?

Üniversitesi’nin Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Başkan Özkaya, bireysel başvuru sisteminin on yılı aşkın sürede gösterdiği ilerlemeyi kapsamlı biçimde değerlendirdi. Özkaya’nın aktardığı güncel istatistikler, Anayasa Mahkemesi’nin artan başvuru yoğunluğuna rağmen çalışma temposunu sürdürdüğünü ortaya koydu.

703 bin dosya, 81 bin ihlal kararı

2012’den bu yana Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru sayısı toplamda 703 bin 382’ye ulaştı. Bu başvuruların 602 bini sonuçlandırılırken, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği gerekçesiyle verilen karar sayısı 81 bin 841 olarak kaydedildi. Başkan Özkaya, ayrıca mahkeme tarafından verilen ihlal kararlarından 84’ünün halen icra edilmeyi beklediğini de ifade etti.

Başarı için üç anahtar faktör

Açılış töreninde öğrencilere de seslenen AYM Başkanı Özkaya, akademik hayata yeni başlayan gençlere başarı için üç anahtar faktörü işaret etti:

"Azim, sabır ve doğru yön bir araya geldiğinde hiçbir hedef ulaşılamaz değildir. Kalbinizle inanın, aklınızla planlayın, emeğinizle sürdürün."