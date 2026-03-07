Anayasa Mahkemesi başkanvekili seçimi 10 Mart’ta yapılacak

Konuyla ilgili AYM’den yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin 23/3/2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. maddesi ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Seçimi yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.