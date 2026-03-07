Anayasa Mahkemesi başkanvekili seçimi 10 Mart’ta yapılacak
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılacak başkanvekilliği seçimi 10 Mart’ta gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili AYM’den yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin 23/3/2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. maddesi ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Seçimi yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.