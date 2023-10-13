Anayasa Mahkemesi Can Atalay kararını 'birkaç haftaya' verecek

Maruf BUZCUGİL

ANKARA - Gezi Davası'nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatları aracılığıyla yaptığı bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) hemen incelemeye alınmıştı. Yüksek mahkemenin Can Atalay ile ilgili karar süreci tam da Bireysel Başvuru Hakkının 11. Yıldönümü etkinlikleri sırasında netleşti. Yüksek Mahkeme'nin başvuruyu birkaç hafta içinde karara bağlaması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının 11.yıldönümünde Bireysel Bireysel Başvuru Kararlarının Yargılama Süreçlerine Etkisi düzenlenen uluslararası sempozyumda tartışıldı. Türk Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlendi.

Sempozyumun açılışında Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Pınar Başpınar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan konuştular. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye Ulusal Yargıcı Doç. Dr. Saadet Yüksel de Bireysel Başvuruların İkincilliği oturumunu yönetti.

Can Atalay kararı yolda

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının yıldönümünde, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde milletvekili seçilen Can Atalay’ın bireysel başvurusu ile ilgili süreç de netlik kazandı ve başvurunun görüşülmesinin ertelenmesinin nedeni anlaşıldı. EKONOMİ’nin edindiği bilgiye göre, bu başvuruyu sonuçlandırma yetkisine sahip Anayasa Mahkemesi bölümü, daha sağlıklı ve daha çok yargıcın verebileceği bir karar oluşabilmesi için başvuruyu genel kurula gönderdi. 15 üyeli genel kurul yargıçlarının incelemelerini tamamlamaları ardından birkaç hafta içinde toplanarak kararını verecek.

Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davasında yerel mahkemece 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilen Atalay'ın avukatları tarafından yapılan ihlal başvurusunu incelemeye almıştı.