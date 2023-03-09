Anayasa Mahkemesi, HDP’nin Hazine yardımını serbest bıraktı

ANKARA (EKONOMİ) - Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Hazine yardımına tedbiren konulan blokeyi kaldırdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan ve ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası devam ediyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine 5 Ocak’ta aldığı kararla hesaplara bloke koymuştu. HDP’nin bu kararın kaldırılmasına yönelik istemi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlandı. Heyet’in oy çokluğuyla kararı kaldırdı. Karar 7’ye karşı 8 oyla verildi. Kapatma davasında HDP’nin sözlü savunma günü de değiştirildi. Daha önce 14 Mart olan tarih 11 Nisan’a ertelendi.

Sözlü savunmanın ardından Anayasa Mahkemesi röportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Rapor mahkeme üyelerine dağıtıldıktan sonra mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek ve o toplantıdan itibaren konu esastan görüşülmeye başlanacak. Parti kapatma davalarında kapatma kararı için 15 üyenin 10’unun kapatma yönünde oy kullanması gerekiyor.