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Anayasa Mahkemesi önündeki eylemde kendini vurdu

Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde eylem yapan emekliklerin açıklama yapmaya hazırlandığı sırada silahla kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Anayasa Mahkemesi önündeki eylemde kendini vurdu
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Çankaya'da Anayasa Mahkemesi binasının karşısındaki parkta emeklilerin seyyanen zam talebiyle yaptığı eylem sırasında emekli polis A.Ş. (60), beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ş., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Hastanesine sevk edildi. Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, şahıs hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.