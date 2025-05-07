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Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanları yasasının iptalini reddetti

Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun iptal istemini reddetti.

Haber Merkezi
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Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanları yasasının iptalini reddetti
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Anayasa Mahkemesi (AYM), sokak hayvanlarına ilişkin hazırladığı yasal düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini bugün görüştü.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre AYM Genel Kurulu, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, Kanunun iptal istemini reddetti. 

Yüksek Mahkeme’nin bazı maddelerin iptal istemini oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal istemini ise oy oy çokluğuyla reddettiği öğrenildi. 

CHP, dava açmıştı

CHP, 17 maddeden oluşan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’de dava açmıştı.

Kanun neyi içeriyor?

Kanun, sahipsiz hayvanların kedi ve köpek ayrımı olmaksızın toplatılmasını, sahipsiz veya güçten düşmüş köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulmasını, yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan hayvanları ancak bakımevine aldıktan sonra rehabilite edeceklerini, belli şartlar durumunda hayvanların öldürülmesi ve ötanazisi hakkındaki usul ve esasları düzenliyor.

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