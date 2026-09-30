Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti: Gerekçeli kararı yayımlandı
Uzun süredir tartışılan ve yargı paketinde düzenleme yapılacağı belirtilen, Türk Medeni Kanun’daki süresiz nafaka hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal kararın yayım tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
ANKARA (EKONOMİ)
Antalya 12’nci Aile Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, nafakanın kişinin ömrü boyunca devam edebileceği bunun da yeniden evlenme, mülk edinme, doğacak çocukların korunmasına engel olma gibi bazı haklara ölçüsüz sınırlama getirdiği belirtildi.
AYM kararında nafaka alan eşin ekonomik ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabilme kapasitesinin dikkate alınması dahil öngörülebilir bir çerçeve oluşturulması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca süresiz nafaka isteme imkanı tanınmasının, devletin kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkından kaynaklanan pozitif yükümlülüğüyle bağdaşmadığına dikkat çekildi. Üç üyenin katılmadığı iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.