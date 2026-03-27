Anayasa Mahkemesi üyeliğine Şaban Kazdal seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, seçimin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Karara göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından gösterilen üç aday arasından Şaban Kazdal'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiği ifade edildi.