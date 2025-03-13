  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi partiye mali denetim kararları: Aralarında MHP de var
Takip Et

Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi partiye mali denetim kararları: Aralarında MHP de var

Anayasa Mahkemesi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi, Genç Parti, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Merkez Parti, İşçinin Kendi Partisi ile Adalet Partisi’nin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi partiye mali denetim kararları: Aralarında MHP de var
Takip Et

Kararlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi ve Merkez Parti'nin 2019, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi'nin 2020, Genç Parti'nin ise 2019 ve 2021 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Gündem
Ayasofya'nın kapısını kırmıştı! 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Ayasofya'nın kapısını kırmıştı! 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kulis: Yavaş, İmamoğlu'nun Ankara'da yapacağı toplantıya katılmayacak
Kulis: Yavaş, İmamoğlu'nun Ankara'da yapacağı toplantıya katılmayacak
Türkiye'de 12 Mart'ta en yüksek sıcaklık o ilde ölçüldü
Türkiye'de 12 Mart'ta en yüksek sıcaklık o ilde ölçüldü
Zeytinli Rock Festivali, Edremit'e geri dönüyor
Zeytinli Rock Festivali, Edremit'e geri dönüyor
Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 80 bin adet silah parçası ele geçirildi
Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 80 bin adet silah parçası ele geçirildi
Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini paylaşan kişi böyle yakalandı (Video)
Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini paylaşan kişi böyle yakalandı