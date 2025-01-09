Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin iptal başvurularına ret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, "Uludağ Alanı hakkında kanun, Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun, Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun çeşitli maddelerinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurular reddedildi.