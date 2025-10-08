Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin logo itirazına ret

CHP, Cumhuriyetçi Milletin Partisi’nin ad ve ambleminin kendi kimliğiyle karıştırılma ihtimali taşıdığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Ancak Yüksek Mahkeme, partinin tüzel kişiliğinin henüz kazanılmadığını tespit ederek, “karar verilmesine yer olmadığına” oybirliğiyle karar verdi.

Başvuru, Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesi uyarınca yapılmıştı. Söz konusu madde, mevcut bir siyasi partinin adını, amblemini veya bunlara iltibas yaratacak biçimde benzerini kullanmayı yasaklıyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre CHP, CMP’nin adı ve logosunun kendi kimliğiyle karışıklık yaratacağını ileri sürmüştü. Cumhuriyetçi Milletin Partisi’nin kuruluş dilekçesi, kapanan Memleket Partisi’nin eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ve beraberindeki bir heyet tarafından İçişleri Bakanlığı’na sunulmuştu.