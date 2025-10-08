  1. Ekonomim
Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) isim ve amblem benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvuruya ilişkin dosyada "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Yüksek Mahkeme, Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin (CMP) tüzel kişilik kazanmamış olması nedeniyle başvurunun esastan incelenmesine gerek görmedi.

Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin logo itirazına ret
CHP, Cumhuriyetçi Milletin Partisi’nin ad ve ambleminin kendi kimliğiyle karıştırılma ihtimali taşıdığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Ancak Yüksek Mahkeme, partinin tüzel kişiliğinin henüz kazanılmadığını tespit ederek, “karar verilmesine yer olmadığına” oybirliğiyle karar verdi.

Başvuru, Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesi uyarınca yapılmıştı. Söz konusu madde, mevcut bir siyasi partinin adını, amblemini veya bunlara iltibas yaratacak biçimde benzerini kullanmayı yasaklıyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre CHP, CMP’nin adı ve logosunun kendi kimliğiyle karışıklık yaratacağını ileri sürmüştü. Cumhuriyetçi Milletin Partisi’nin kuruluş dilekçesi, kapanan Memleket Partisi’nin eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ve beraberindeki bir heyet tarafından İçişleri Bakanlığı’na sunulmuştu.

