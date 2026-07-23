Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), "Sivas Madımak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin etkili biçimde yürütülmemesi" nedeniyle ölenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruda, oy birliğiyle "yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine" karar verdi. Başvuruculara manevi tazminat ödenecek.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin yürütülen yargı sürecinin etkili şekilde işletilmediği iddiasıyla yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, başvuruyu oy birliğiyle kabul ederek yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Karar kapsamında başvurucular lehine manevi tazminat ödenmesine karar verilirken, gerekçeli kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.
Sivas Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin "etkili bir biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunulmuştu.
Bakan Uraloğlu: "Ankara’nın batısını kuşatan banliyö hattı yaklaşık 52 kilometreye ulaşacak" Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu bugünkü gündem toplantısında görüştü.
Anayasa Mahkemesi'nden oy birliğiyle ihlal kararı
Yüksek Mahkeme, ölenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruda oy birliğiyle, "yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine" karar verdi. Başvuruculara manevi tazminat ödenecek.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.