Anayasa Mahkemesi'nden yeşil pasaport kararı!

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Anayasa Mahkemesi (AYM), belediye başkanlarının hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmesi için öngörülen "birinci derece kadrodan emekliliğe hak kazanmış olma" şartının iptali istemini kabul etmedi. Yüksek Mahkeme'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başvuru, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi tarafından yapıldı. Daire, söz konusu şartın Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak düzenlemenin iptalini istedi.

Başvuruda, kuralın hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleriyle bağdaşmadığı, uygulamada tereddüt yaratabileceği ileri sürüldü. Ayrıca kamu görevlisi statüsü dışında çalışan öğretim üyelerine daha esnek koşullar tanınırken belediye başkanları için daha katı şart öngörülmesinin eşitsizlik oluşturduğu iddia edildi.

AYM: Hususi damgalı pasaport bir ayrıcalıktır

AYM, incelemesini ilk defa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı olan, yani 2008 Ekim ayından sonra memur statüsünde göreve başlayan belediye başkanları yönünden yaptı.

Mahkeme gerekçesinde, kuralın belediye başkanlarının hangi koşullarda hususi damgalı pasaport alabileceğini açık biçimde ortaya koyduğunu belirterek hukuki belirsizlik bulunmadığı sonucuna vardı.

AYM, hususi damgalı pasaportun sağladığı imkânların bir “ayrıcalık” niteliğinde olduğuna dikkat çekti ve her Türk vatandaşının umuma mahsus pasaportla yurt dışına çıkabildiğini hatırlattı.

Eşitlik yönünden yapılan değerlendirmede ise 5434 sayılı eski Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olanlarla 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olanların farklı sosyal güvenlik rejimlerine bağlı olduğu belirtildi. Mahkeme, bu grupların karşılaştırılabilir durumda sayılamayacağı gerekçesiyle farklı muamelenin eşitlik ilkesini ihlal etmediğine hükmetti.