Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, depreme karşı alınabilecek önlemleri akıllara getirdi. Böyle bir olasılık için bir deprem çantası hazırlama gibi önlemlerin yanı sıra android deprem uyarı sisteminin de açık olması tedbir almada vatandaşların işini kolaylaştırıyor.

Google'ın bir hizmeti olan android deprem uyarı sistemi, kullanıcıların tahmini konumlarına bakarak yakın çevresinde meydana gelen 4,5 ve üzeri şiddetteki depremleri, depremden hemen önce uyarı mesajı ile kullanıcılara bildiriyor.

Android deprem uyarı sistemi mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluştururken, bir deprem anında kullanıcıların güvenli bir yer araması için zaman kazandırır.

Google android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Bu sistemden faydalanabilmek için öncelikle telefonunuzun mobil bağlantısının ya da veri bağlantısının açılmış olması gerekir. Bunu telefonunuzun 'Ayarlar' kısmında yer alan 'Güvenlik' bölümünden yapabilirsiniz.

Bazı android cihazlarda ise bu ayarları 'Konum' ayarları üzerinden yapabilirsiniz. Konum bölümünde 'Acil Durum Konum Hizmeti', 'Deprem Uyarıları', 'Google Konum Doğruluğu', 'Google Konum Geçmişi', 'Google Konum Paylaşımı' ayarları bulunmaktadır. İlgili ayarlar buradan yapılabilmektedir.

Yine 'Güvenlik' ayarları kısmında 'Acil Durum SOS' kısmından ise acil bir durumda yakınlarınızı bilgilendirmek için uyarılar ulaştırabilirsiniz.

'SOS mesajı gönderilir' seçeneğini aktifleştirmeniz halinde deprem anında güç düğmesine 5 kere hızlıca basarak konumunuzu acil durum kişilerinize gönderebilirsiniz.

'Acil durumda ulaşılacak kişiler' kısmından bu kişileri ayarlayabilir, 'Acil durum bilgileri' kısmından ise kişisel ve tıbbi bilgilerinizi ayarlayabilirsiniz.

'Otomatik SOS araması' seçeneğini aktif hale getirerek acil durum kişilerinize önceden kaydettiğiniz bir SOS mesajını dinleterek durum bilgilendirmesi yapabilirsiniz.