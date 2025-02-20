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Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’in oynadığı “Maria” filmi izleyiciyle buluşuyor

Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı, ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatının son günlerini konu edinen Maria filmi, bu hafta vizyona giriyor.

Haber Merkezi
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Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’in oynadığı “Maria” filmi izleyiciyle buluşuyor
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Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı, Pablo Larrain'ın biyografi türündeki filmi "Maria" bu hafta vizyona girecek.

ABD, Almanya, İtalya ve Şili ortak yapımı biyografi türündeki film, 1970'lerin Paris'inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın çalkantılı ve trajik hayatının son günlerini konu ediniyor.

Angelina Jolie'nin Callas, Haluk Bilginer'in ise onun armatör sevgilisi Aristotle Onassis'i oynadığı film, sanatçının aşkı ve trajedisiyle şekillenen yaşamını merkeze alıyor.

Senaryosunu Steven Knight’ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee ve Valeria Golino gibi isimler de yer alıyor.

Çekimleri Paris, Yunanistan, Budapeşte ile Milano’da gerçekleştirilen film, dünya prömiyerini 29 Ağustos’ta 81. Venedik Film Festivali’nde yapmış, ABD’de ise 27 Kasım’da vizyona girmişti.

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