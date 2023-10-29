Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını

Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Anıtkabir’de Ata'nın huzuruna çıktı.

Kimi ailesiyle, kimi arkadaşlarıyla kimi de yalnız başına Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirip, özel günü ölümsüzleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk de, Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar, gösteri uçuşunu heyecanla ve coşkuyla izledi. SoloTürk’ün gösterisi, vatandaşlar tarafından alkış aldı.

Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nı da ziyaret etti. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan, bazıları da üzerinde Atatürk fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen ziyaretçiler, sarayın girişinde uzun kuyruk oluşturdu. Dolmabahçe Sarayı'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada bazı vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik etti. Saraya giren ziyaretçiler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı da ziyaret etti.