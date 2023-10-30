Anıtkabir’de Cumhuriyet coşkusu

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu Anıtkabir’i, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında verilen bilgide, yeni bir rekor kırıldığı belirtilerek, çok sayıda kişinin de yoğunluktan dolayı Anıtkabir’e giremediği belirtilerek özür dilendi.

Mesajda, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Millî Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz” denildi.