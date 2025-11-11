  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Anıtkabir'e ziyaretçi akını! 10 Kasım'da 1,2 milyon kişi özlemle Ulu Önder'e koştu
Takip Et

Anıtkabir'e ziyaretçi akını! 10 Kasım'da 1,2 milyon kişi özlemle Ulu Önder'e koştu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Anıtkabir'e ziyaretçi akını! 10 Kasım'da 1,2 milyon kişi özlemle Ulu Önder'e koştu
Takip Et

10 Kasım’da Anıtkabir, Atatürk’ü anmak isteyen milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Bu yılki ziyaretçi sayısı 1 milyon 219 bin 148’e ulaşarak rekor kırdı.

Halk Ata'sına koştu

MSB, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'e gelen ziyaretçi sayısını açıkladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

Gündem
Ekrem İmamoğlu hapis istemi kaç yıl? İBB iddianamesinde neler var?
Ekrem İmamoğlu hapis istemi kaç yıl? İBB iddianamesinde neler var?
İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu için iki bin 352 yıla kadar hapis istemi
İBB iddianamesi tamamlandı: İşte İmamoğlu için istenen ceza
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rubio-Fidan görüşmesinde Gazze ve Rusya konuşuldu
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rubio-Fidan görüşmesinde Gazze ve Rusya konuşuldu
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye’yi ziyaret edecek
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye’yi ziyaret edecek
Özel sağlık yatırımları izinleri ihaleyle verilecek, merkezi planlama ve teşvik uygulanacak
Özel sağlık yatırımlarına kapsamlı düzenleme geldi
TOKİ para iadesi ne zaman (2025)? TOKİ çekiliş ücreti geri veriliyor mu?
TOKİ para iadesi ne zaman (2025)? TOKİ çekiliş ücreti geri veriliyor mu?