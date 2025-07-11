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Anjiyo olan Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde tekrar cezaevine sevk edildi

İki gün önce koroner yoğun bakıma alınan ve dün anjiyo olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde bir kez daha cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
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Anjiyo olan Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde tekrar cezaevine sevk edildi
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İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün anjiyo yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir kez daha cezaevine gönderildi.

İki kez kanser atlatan ve cezaevinde üç buçuk ayda 18 kilo kaybeden Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü.

İki gün önce koroner yoğun bakıma alınan Çalık, dün ise anjiyo olmuştu.

Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Artık sözün bittiği, kelimelerin tükendiği yerdeyiz. Mehmet Murat Çalık tekrar cezaevine sevkedildi! Defalarca operasyon geçiren, sağlık sorunları her dakika daha da kötüleşen Mehmet Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde cezaevine sevkedildi!"

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