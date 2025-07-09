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Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğini duyurdu.

Zorlu mesajında," Bu vesileyle başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Türk Devletleri Turizm Bakanlarına, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Kuban Omuraliev’e teşekkür ediyorum" dedi.

"Şimdi hep birlikte 2026’da Başkentimizi turizmde güçlendirecek proje ve faaliyetleri hayata geçirme zamanıdır." diyen Zorlu, "Bu konudaki çalışmalarımızı daha sonra paylaşmak üzere kutlu olsun Ankara…" ifadesini kullandı.

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