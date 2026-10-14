‘Ankara Abisi' tutuklandı
Uşak merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Ankara Abisi' lakaplı İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık hakkında işlem yapıldı.
Soruşturmanın, bazı bağışçıların dernek hesabına aktardığı paraların suç teşkil ettiği yönündeki iddialar üzerine başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturma çerçevesinde 9 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alınan Oyanık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrasında tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Yasin Oyanık, 13 Ekim 2026 tarihinde hakimlikçe verilen karar doğrultusunda "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlamasıyla tutuklandı.