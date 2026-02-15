Ankara Barosu, Akın Gürlek'in atanmasına karşı Danıştay’a gidiyor

YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanma işleminin iptali için, Ankara Barosu avukatları olarak dava açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eminağaoğlu, paylaşımında şu çağrıyı yaptı: "Bu işlemin iptali için 16 Şubat 2026 Pazartesi Saat 11:00'de Danıştay'da dava açılacaktır. Dava açıldıktan sonra, Danıştay girişinde basın açıklaması yapılacaktır. Halkımızı ve ilerici kamuoyunu basın açıklamasında birlikte olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz."

Eminağaoğlu, atamaya ilişkin değerlendirmesinde "‘Adalet Bakanı' adı altında yapılan, Akın Gürlek hakkındaki atama işlemi, gerçekte hukuka ve adalete yönelik yeni bir saldırıdır" dedi.