Ankara Barosu, Akın Gürlek'in atanmasına karşı Danıştay’a gidiyor
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali için Ankara Barosu avukatları olarak Danıştay'da dava açacaklarını duyurdu.
YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanma işleminin iptali için, Ankara Barosu avukatları olarak dava açıyoruz" ifadelerini kullandı.
Eminağaoğlu, paylaşımında şu çağrıyı yaptı: "Bu işlemin iptali için 16 Şubat 2026 Pazartesi Saat 11:00'de Danıştay'da dava açılacaktır. Dava açıldıktan sonra, Danıştay girişinde basın açıklaması yapılacaktır. Halkımızı ve ilerici kamuoyunu basın açıklamasında birlikte olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz."
Eminağaoğlu, atamaya ilişkin değerlendirmesinde "‘Adalet Bakanı' adı altında yapılan, Akın Gürlek hakkındaki atama işlemi, gerçekte hukuka ve adalete yönelik yeni bir saldırıdır" dedi.
AKIN GÜRLEK'İN ADALET BAKANI OLARAK ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ İÇİN, ANKARA BAROSU AVUKATLARI OLARAK DAVA AÇIYORUZ.— Ömer Faruk Eminağaoğlu (@eminagaoglu) February 15, 2026
ÇAĞRI:
Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını korumak için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.
"Adalet Bakanı" adı altında yapılan, Akın Gürlek hakkındaki atama…