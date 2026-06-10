Ankara Başsavcısı değişti: Gözler CHP'li belediyeler ve Özgür Özel'in dosyalarında

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Ankara Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan'ı atayacağı iddia ediliyor.

Yargı kulislerinde, Ankara Adliyesinde yaşanması beklenen değişimin ardından CHP'li belediyeler ve mahkeme kararı ile görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel hakkındaki dosyaların yeniden hareketlenebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in başkanlığını yürüttüğü HSK'nın ilk kapsamlı yaz kararnamesini Haziran ayı içerisinde yayımlaması bekleniyor.

Kararname kapsamında çok sayıda ilin başsavcısı ile adalet komisyonu başkanının görev yerinin değişeceği belirtilirken, gözler Ankara Adliyesine çevrilmiş durumda.

Başsavcıdan veda mesajı

Bu kapsamda HSK Genel Kurulu, ilk adımı attı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine atandı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Karaköse, salı günü WhatsApp durumunda veda mesajı olarak yorumlanan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Necip Fazıl Kısakürek'in "Gideriz nur yolu izde gideriz. Taş bağırda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim…" dizelerine yer verdi.

18 Ocak 2024'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Karaköse döneminde, Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik konser organizasyonlarına ilişkin soruşturma yürütüldü ve bu dosya kapsamında beşi tutuklu 14 kişi hakkında dava açıldı.

Karaköse'nin görev süresince, İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların benzerlerinin Ankara'da gündeme gelmemesi de yargı çevrelerinde dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Akın Gürlek'in yardımcısı atanacak iddiası

Uludağ'ın haberine göre kulislerde, Karaköse'nin yerine Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan'ın getirileceği konuşuluyor.

41 yaşındaki Ceyhan, 20 Şubat 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştı. Ceyhan'ın atanıp atanmayacağı konusunda son kararı HSK Birinci Dairesi verecek.

Yargı çevrelerinde, Ankara Başsavcılığında yaşanacak olası görev değişikliğinin ardından CHP'li belediyelere ilişkin bazı dosyalarda daha aktif bir sürecin başlayabileceği yorumları yapılıyor.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra ilçe belediyelerine yönelik operasyonların gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

Özgür Özel hakkındaki fezlekeler Ankara'da

Bunun yanı sıra gözler, mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel hakkında dosyalara da çevrildi.

Son dönemde Özgür Özel hakkında farklı başsavcılıklar tarafından hazırlanan ve milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle fezlekeye dönüştürülen bazı dosyalar, yetkisizlik kararlarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Bunlardan biri, tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası. Bu dosyada Özel hakkında "rüşvet almak" suçlamasına ilişkin iddialar yer alıyor.

Aynı dosya kapsamında CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin çeşitli iddialar da Ankara'ya gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararında, savcılık iddiasına göre Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemleri koordine ettiği", CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın da bu eylemlere iştirak ettiği öne sürüldü. Dosyada, ilgili kişiler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılması talep edildi.

Ankara'ya gönderilen bir diğer dosya ise tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in soruşturma kapsamında verdiği ifadeler üzerine hazırlandı.

Bu dosyada Özel'in yanı sıra CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı'nın isimleri yer alıyor. Yetkisizlik kararında, savcılık iddiasına göre Özel ve bazı CHP'li isimlerin Böcek'in adaylığı karşılığında para aldığı öne sürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yaşanabilecek başsavcı değişiminin ardından bu dosyaların fezlekeye dönüşerek, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığı'na gönderebileceği ifade ediliyor.