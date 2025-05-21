Ankara Büyükelçisi Barrack, Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi olacak

Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Şam ile diyaloğu yönetmesi için ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ı görevlendiriyor. Büyükelçi Barrack, Trump yönetiminin Suriye Özel Temsilcisi olacak.

Reuters ajansının haberine göre Trump yönetimi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ı aynı zamanda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak görevlendiriyor.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Ortadoğu ziyareti kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da Suriye'nin geçiş yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmüş, Suriye'ye uyguladıkları yaptırımları kaldıracaklarını ilan etmişti.

Dün de ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye'deki yetkililerle iletişimin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği üzerinden sağlanacağını açıklamıştı.

Rubio, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Ankara Büyükelçisi dahil olmak üzere Türkiye'deki Büyükelçilik personeline Suriye'deki yerel makamlarla birlikte çalışma izni vereceğini, bu yolla Suriye'nin ne tür ihtiyaçları olduğunun, nasıl yardım edilebileceğinin tespit edileceğini söylemişti.

ABD'nin Şam ile ilişkilerini Türkiye üzerinden yönetme tercihi, Ankara'nın Esad rejiminin devrilmesi ve 14 yıl süren iç savaşın sona ermesi sonrasında Suriye'de artan nüfuzunun da bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Ortak yol haritası Washington'da gözden geçirildi

Bu arada salı günü Washington'da yapılan Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısında da bu son gelişmeler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrasında yayımlanan ortak açıklamada, iki ülkenin "Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda iş birliği ve koordinasyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koydukları çerçevede arttırmaya kararlı oldukları" vurgulandı.

Açıklamada, Washington'daki toplantıya katılan Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın, ABD heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau'nun başkanlık ettiği, ayrıca Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ın da toplantıda hazır bulundukları belirtildi.

Ortak Suriye vizyonuna vurgu

Toplantıda heyetlerin Suriye'ye uygulanan yaptırımların Başkan Trump'ın talimatıyla uyumlu şekilde kaldırılması, terörizmle mücadele ve Suriye'ye dönük müşterek öncelikleri ele aldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır. Bu, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkan verecektir. Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce de, Washington'daki toplantıya ilişkin bir açıklama yaptı.

Bruce, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında "Başkan Trump'ın talimatı doğrultusunda, Suriye'nin ABD çıkarlarını ilerletecek şekilde istikrara kavuşturulması için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile yapılan görüşmeler yaptırımların hafifletilmesi ve terörle mücadele konularına odaklandıklarına işaret eden Bruce, bölgenin yeniden terör için bir sığınak haline gelmemesini garanti etmek için Türkiye ile iş birliği yaptıklarını vurguladı.

Sözcü Bruce, ayrıca "Yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyeli evlerine dönme ve hayatlarını yeniden inşa etme şansını hak ediyor" sözlerini kaydetti.