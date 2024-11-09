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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş konserinin maliyetini açıkladı

Ebru Gündeş konseriyle ilgili ABB'den yapılan açıklamada "Net rakam 44 milyon 937 bin 117 liradır. Bunun içinde ulaşım, konaklama, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masrafları da var." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş konserinin maliyetini açıkladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser veren şarkıcı Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verildiğini iddiası hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın ve sosyal medya hesapları üzerinden yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bir bilgi servis edilmektedir. Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur" denildi. 

Konser için 44 milyon 937 bin lira ödeme yapıldığı, bunun diğer çalışanlar ve masrafları kapsadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Net rakam 69 milyon lira değil 'KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira'dır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş’in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız. Gerçeklerin tüm detaylarıyla anlatılacağı kamuoyunun bilgilendirileceği açıklama PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15.00’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılacaktır."

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