Ankara Büyükşehir Belediyesi: Fiyat artışı, zararın beşte birini karşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açılamada, EGO Genel Müdürlüğünün 1863 otobüsünün yüzde 84'ünün sıvılaştırılmış doğal gazla (CNG) çalıştığı belirtildi.

Halka uygun fiyatla ulaşım hizmeti veren EGO'nun kullandığı CNG'nin satış tarifesinin, "sanayi tarifesi" olarak belirlendiği ve "konut tarifesi"nden 4 kat fazla olduğu bildirilen yazılı açıklamada, Nisan 2019'da 1 lira 67 kuruş olan 1 metreküp CNG'nin fiyatının bugün 20 lira 77 kuruş olduğu, maliyetin "yüzde 1000'den fazla" arttığı kaydedlidi.

EGO'nun Kasım 2022 giderinin 382 milyon, toplam bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu aktarılan açıklamada, "Aylık zarar 262 milyon liradır. Son fiyat artışının ardından gelirlerin yaklaşık 50 milyon lira artacağı beklenmektedir. Yani fiyat artışı, zararın beşte birini karşılamaktadır." bilgisi verildi.

Açıklamada, zamanında uygun yakıt maliyeti ve çevreci olması sebebiyle tercih edilen CNG'li otobüslerin şu anki yakıt maliyetlerinin karşılanabilir düzeyi geçtiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Halkımızın uygun fiyatlarla ulaşımı için CNG fiyatlarında konut tarifesinin uygulanmasını talep ediyoruz. Konu hakkında Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili bakanlıklara ve BOTAŞ'a durum arz edilmiştir. Düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır."