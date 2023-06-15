Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden altyapı açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yapılan altyapı çalışmaları ile sel ve afet sürecine ilişkin açıklama yaptı.

ABB tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Değerli hemşehrilerimiz. Ankara’da bu dönem yapılan altyapı çalışmalarının bazıları ile sel ve afet sürecinin analizini sizlerle paylaşıyoruz. DSİ’nin 2013’te Valiliğe yazdığı yazıda 16 noktanın risk taşıdığı ve acil yapılması gerektiği belirtildi ancak o dönem çalışma yapılmadı. İnsan hayatını önceleyen yönetim anlayışımız gereği bu 16 noktanın 10’u 4 yılda tamamlandı. 6 yerin projesi bitti, ihale süreci başlayacak. Mamak Belediyesi önü, Dereboyu Caddesi, Sağduyu Caddesinde araçlar her yağışta adeta yüzer hale geliyordu. Altyapı imalatlarını tamamladık, bu görüntüler son buldu. Keçiören Barış Yolu Caddesinde göreve geldiğimizde mazgal bile yoktu. ASKİ tarafından 2019'da büyük mazgallar konuldu. Ayvalı ve Şentepe’de nüfus artışının yaşanması ve Etlik’teki Şehir Hastanesinin kuruluşu ile Varlık Mahallesi'nin yükü arttı. Eski hat burayı kaldıramaz hale geldi ve taşkınlar yaşandı. Buranın çalışması 92 milyon TL’lik ihale yapılarak başladı, şu anda yapılıyor.

Gordion AVM önünde, dere yatağının üzerinde yapılan yapılaşmalardan dolayı taşkınlar oluyordu. Yıllarca ihmal edildi. Burayı 70 milyon TL yatırımla tamamlandı, seller önlendi. İstasyon Caddesi 25-30 yıl ihmal edildi; 2019’da göreve geldiğimiz ilk ayda sel baskınında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 220 milyon TL’ye tamamlandı ve seller önlendi. Akyurt Deresi ıslah çalışmaları 71 milyon TL’lik yatırımla sürüyor. Göreve gelir gelmez bir vatandaşımızın selde hayatını kaybettiği Karataş Köyü’nde dere ıslah çalışması 7 milyon TL’ye tamamlandı. Altındağ Çevreli Caddesi altyapısı 3 milyon TL’ye tamamlandı. Burası OSTİM Elektrokent… Bulvar yapmak için derenin üstü kapatıldı. Yıllardır her yağışta su taşkını yaşanıyor. Altyapı imalat ihalesi 89 milyon TL’ye yapıldı, çalışmalar sürüyor. DSİ’nin 2013 yılında ‘acil yapın’ dediği yerler arasında bulunan Hatip Çayı’nın taşması sonucunda 1957 yılında 800 kişi hayatını kaybetmişti. Buna rağmen herhangi bir proje yapılmağı gibi derenin üzeri kapatılıp imara açıldı.

Mamak Hatip Deresi, yani Boğaziçi deresini açık hale getireceğiz, projeler tamamlandı, ihaleye çıkıyoruz. Ankara genelinde; 2100 kilometre atık su ve yağmur suyu hattı, 5064 kilometre içme suyu hattı, 662 adet su deposu imalatı ve yenileme, 255 adet sondaj kuyusu imalatı ya da iyileştirme çalışması yapıldı. Yeni yönetim dört yılda, eski yönetimin son dört yılına göre altyapıya 2 kattan fazla yatırım yaptı. Yani 25 yıl ihmal edilen bir kentte adeta altyapı seferberliği yaşanıyor. Bugüne kadar 859 noktada sel ve su baskınlarını önlemek için çalışma gerçekleştirdik. Toplam 4 milyar TL altyapı yatırımı yapıldı.

Ancak Ankara bir dereler kentidir. Bu derelerin üzerleri imara açılmış ve yapılaşmaya gidilmiştir. Dolayısıyla eski hatların kapasitesi dolup geri tepmekte ve seller yaşanmaktadır. Sellerin nedeni ‘mazgalların temizlenmemesi’ olamaz. Derelerin üzerinin imara açılmasının yanı sıra ilçelerin nüfusu 3 KAT artmış ancak altyapıları 1985-1991 yılları arasındaki haliyle bırakılmıştır. ‘Görünmez’ ve ‘pahalı’ denilerek altyapı ihmal edilmiştir.

Yüzde 62 yağış artışı

Ankara Çayı, kentin ana havzasını taşıyor. Taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızın dolu çalışmasına sebep oldu. Örneğin Tandoğan Köprüsü ve Gençlik Parkı, İncesu Deresi’nin taşması nedeniyle tepti ve buralarda taşkına sebep oldu. Aynı nedenle altyapıdan bağımsız olarak İncesu Deresi’nin geri tepmesi sonucunda Sıhhiye Yenişehir Pazarı ve çevresinde yıllardır su baskınları yaşanıyor. Görüntüler 2018 yılına ait. Son 7 yılın mayıs ayında Ankara merkezdeki yağış ortalaması 47,2 kilogram iken bu yıl Ankara merkeze 102 kg yağış bıraktı. Meteoroloji verilerine göre son 20 yılın haziran ortalamasına göre yüzde 62 yağış artışı tespit edildi.

"Yaklaşık 3 kat pahalıya su satıldı"

ASKİ’nin pahalı su satarak elde ettiği gelirlerini Ankapark’a, bozuk havuzlara, helikopterlere, lüks arabalara verenleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 2005 – 2018 yılları arasında ortalama su fiyatı 1.6 $, yani 38 TL idi. Şu anda su fiyatı 0,66 dolar; yani 15,6 TL. Yıllarca halka yaklaşık 3 kat pahalıya su satıldı. Buna rağmen Belediye Meclisi yasal olmayan bir kararla ücretlerin yüzde 50 indirilmesine karar verdi. Amaç ASKİ’yi işlevsiz hale getirip altyapı yatırımlarını engellemekti. Bu karar mahkeme tarafından iptal edildi. Bu sene ASKİ bütçesi maalesef eksi 5 milyar liraya bağlandı. Bu konuları şeffaf yönetim anlayışımız gereği kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yine de mazeret üretmeyeceğiz. Bütçemiz elverdiği ölçüde altyapı çalışmalarımıza bilişimi de kullanarak aralıksız devam ediyoruz, edeceğiz.”