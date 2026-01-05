Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "belediye görevlileri köpeği darp etti" iddiasına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, Demetevler Metro İstasyonu'nda bir köpeğin, belediye görevlileri tarafından darp edildiği yönündeki iddialar üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın selameti açısından iddiaya konu olan kişilerin geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

EGO'dan Demetevler Metro İstasyonu'nda bir köpeğin belediye görevlileri tarafından darp edildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

"İddialar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, olayla ilgili ilk ihbarın 3 Ocak'ta 153 Çağrı Merkezi'ne ulaştığını, EGO Genel Müdürlüğü tarafından teftiş sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada alanlardaki kamera kayıtlarının incelendiği ve gerekli tüm görüntülerin depolandığı vurgulanarak, hayvan hakları savunucuları tarafından köpeğin götürüldüğü veteriner hekimle iletişime geçildiği ve konu hakkında detaylı bilgi alındığı ifade edildi.

"İddiaya konu olan kişiler geçici olarak uzaklaştırıldı"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda hiçbir soru işaretine yer bırakmamak adına süreç burada bırakılmamıştır. Hayvanseverlerle yeniden iletişime geçilmiş, 15 yaşındaki 'Matmazel' isimli köpeğin, gömüldüğü yerden alınarak, bağımsız ve uzman bir kurum tarafından tekrar ve kapsamlı şekilde incelemek istediğimiz söylenmiştir.

Ankara Barosu yetkilileri de sürece dahil olmak adına köpeği gömüldüğü yerden alarak köpeğin darp edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürmüştür.

Buradaki yetkililer tarafından sürecin yaklaşık 15 gün sürebileceği bilgisi baro avukatlarına verilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürenin kısaltılması ve incelemeye öncelik verilmesi resmi olarak talep edilmiştir.

Ayrıca köpek herhangi bir vatandaşın adına kayıtlı olmadığı için resmi süreç gereği Tarım ve Orman Bakanlığınca adli işlem başlatılması adına bakanlık yetkililerine de talep yazısı iletilmiş, konuya müdahil olmaları istenmiştir.

5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 28/A maddesi gereğince de bakanlık yetkilileri tarafından işlem başlatılmıştır. Öte yandan, soruşturmanın selameti açısından, iddiaya konu olan kişiler geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır."