Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere sosyal yaşam desteği

Emeklilere sosyal yaşam desteği veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Dikmen Emekliler Lokali üyelerini kondisyon, yoga çalışmaları ve nefes egzersizlerinde bir araya getirdi.

Spor yaparak sağlıklarını koruyan emekliler, daha sonra uzmanlar eşliğinde ağız ve diş sağlığı eğitiminde diş bakımı, diş kontrollerinin önemi, ağız bakımı, dil temizliği, protez dişlerin katkıları ve kullanım sürecinde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirildi.

Emeklilere "akıllı telefon" eğitimi verildi

Emekliler ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi’nde ise emeklilere "akıllı telefon" eğitimi verildi. Eğitimle birlikte birçok emekli, internetten alışveriş yapmayı, online hastane randevusu almayı ve dijital bankacılık işlemlerini kendi başına yapmaya başladı.

Mutlu Emekliler Lokali’nde yapılan serbest kürsü etkinliğinde de katılımcılar deneyimlerini ve sorunlarını paylaştı.

Kürsü konuşmalarında katılımcılar, yerel yönetimlerin emeklilere sunduğu hizmetler, kadın ve erkek emekliler arasındaki farklar, yaşlı bakımında erkeklerin karşılaştığı sorunlar, hafızanın korunması ve emeklilerin sosyalleşmesindeki pozitif etkilerini gündeme getirdi.

Bir hafta boyunca yoğun katılımla sürdürülen etkinliklerde emekliler ayrıca Karagöl’de piknik yaparak koro çalışmalarıyla keyifli zaman geçirdi.

Emekli vatandaşlar ise etkinliklerden duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

Vecihe Arıca: Burada kendimi daha dinç, daha genç hissettim.

Peyker Gülüşen: Buraya gelmekle 10 sene, 20 sene gençleştik. Bize çok faydaları oldu. Etkinlikler oluyor, müzik oluyor, seminerler oluyor. Bir sürü dost, arkadaş kardeş kazandık. Bizim için çok büyük bir mutluluk. Belediye'nin verdiği hizmetten biz son derece memnunuz.

Vildan Köksal: Bildiğimiz tekrarlanmış oluyor, bilmediklerimizi öğreniyoruz. Bugün düzenlenen etkinlikten de çok memnun kaldık. Teşekkür ediyoruz Belediye'mize.

Gönül İşler: Çok güzel etkinlikler oluyor. Müziklerimiz oluyor, doktorlar geliyor. Bize hep yardımcı oldukları için biz buradan çok memnunuz.”

Necla Yılmaz: Biz çalışırken bu teknolojiyi yakalayamadık. Bundan dolayı kızıma, oğluma, torunlarıma nasıl yapacağımı soruyordum. Sonra Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim verdiğini öğrendik ve teknolojiden payımızı aldık. Öğrenmeye çalışıyoruz hala bilgisayar olsun, akıllı telefon olsun. Bize birçok şey kattı, ilk önce hiç kimseye sormadan kendim her şeyi yapabiliyorum.

Örneğin internetten alışveriş yapıyorum. Hastaneden randevu alıyorum. Akıllı telefonla banka işlerini yapıyorum. Bütün bunları tek başıma artık yapabiliyorum, kimseye sormuyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne, hocamıza ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Hiç yalnız değilim artık.

Fikriye Bektaş: Başkan’ımıza bu fırsatı verdiği için öncelikle teşekkür ederiz. Lokallerimize de böyle emeklilere fırsat verdiği için teşekkür ederiz. Gidemediğimiz yerlere en azından lokaller vasıtasıyla gidiyor geliyoruz.”

Hülya Yakupoğlu: Mansur Başkan’ımıza bize böyle bir fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Sizler de var olun, sağ olun. İyi ki varsın Başkan’ım.”

Nazife Çubuk: Emekli memurum, bu etkinliği düzenlediği için Başkan’ıma çok teşekkür ediyorum. Devamını diliyoruz, çok memnunuz, idarecilerimize, herkese çok teşekkürler.

Oktay Güneş: Günümüzde emekli olmak eve kapanmak anlamına geliyor. Nedeni de şu hem ekonomik sebepler hem sosyal ilişkilerin zayıflaması, hatta komşuluk olayları bile yok. Bir de buna sağlık problemleri eklenince emekli olan insanlarımız, benim gibiler evlerine kapanmış oluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle Mansur Başkan’ımız bunun farkına varmış ve bizi bir araya topluyor, bu şekilde piknikler yapıyoruz. Değişik aktiviteler yapıyoruz. Seminerler, tiyatrolar ve gezintiler yapıyoruz. Ve bizi gerçekten eve mahkum etmekten kurtarıyor. Sayın Başkan’ımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Diğer belediyelere de örnek olmasını istiyoruz.”

Kadriye Aytuğlu: Emeklilere gereken değeri vermek gerekiyor. Yaşanmışlıklar ve bilgiler var. Bugün emeklilerle ilgili problemleri, yapılması gerekenleri dile getirmek için bir araya geldik. Eşim demans hastası, buraya koşa koşa geliyor, okul gibi görüyoruz burayı. Lokalde çok güzel günler geçiriyoruz, koroya gidiyorum, etkinlikler yapıyoruz.

Haydar Kılıç: Burası emekliler için bulunmaz bir nimet. Gerek sağlık hizmetleri gerek sosyal etkinlikler olsun çok memnunuz. Koro çalışmalarımız var, spor yapıyoruz, çeşitli sosyal etkinlikler ve oyunlar düzenleniyor. Eğitim çalışmaları da yapılıyor.