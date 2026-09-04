Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan 36 şirket hakkında soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve iştiraklerinin açtığı ihalelerle ilgili 36 şirket hakkında "örgütlü suçlar" kapsamında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, ABB'ye gönderdiği yazıda, bu 36 şirketin katıldığı veya kazandığı tüm ihalelerin listesinin hazırlanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne elden teslim edilmesini talep etti.

ABB Hukuk Müşavirliği ise bu talebi tüm belediye birimlerine ve iştiraklerine iletti.

Dosyada Melih Gökçek döneminde belediyeden ihale alan şirketlerin de olduğu bilgisi paylaşılırken konuyla ilgili resmi kaynaklardan bir açıklama henüz yapılmadı.

Şirketler belli oldu

Soruşturma kapsamında ihale bilgileri istenen 36 şirketin hangileri olduğu da ortaya çıktı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturmasındaki Şirketler:

Enfest Organizasyon Turizm İthalat İhracat İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi

Festiva Organizasyon Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Üregen Taahhüt İnşaat Mühendislik Danışmanlık Madencilik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi

Sefa Geri Dönüşüm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Üregen Enerji Elektrik İnşaat Ticaret Limited Şirketi

Y.Y.Yaşar İnşaat Mühendislik Harita Proje Emlak Mobilya Taahhüt Turizm Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti

Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Evren Sahne Teknolojileri Ses Işık Görüntü Sistemleri Elektrik Elektronik Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti

Ege Grup Fidan Peyzaj İnşaat Proje Otomotiv İhracat Ve İthalat Limited Şirketi

Dora Peyzaj Proje Tasarım Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Efe Global Besicilik Hayvancılık Peyzaj İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti

Onur Üretim Yapı Peyzaj Tarımsal Üretim İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Genç İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Genç Marina Yapı İnşaat Sanayi Ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi

Gen-Ka İnşaat Elektrik Turizm Nakliye Akaryakıt Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Lilyum Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Tasfiye Halinde Öz Emir Metal Makina İmalat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Tasfiye Halinde Uluçınar Peyzaj Elektrik İnşaat Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

SGS Yapı Elemanları Dekorasyon İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Beta Global Madencilik İnşaat Limited Şirketi

Göray Yapı Elemanları Reklam İnşaat Tesisat Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İbk Yapı İnşaat Otomotiv Emlak Plastik Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

İnci Sr İnşaat Anonim Şirketi

Kocalar Beton Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Mavi Tuğ Yapı İnşaat Temizlik Hırdavat Elektrik Elektronik Turizm Emlak Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Özkan İnşaat Et Gıda Tekstil Sosyal Hizmetler Ticaret Limited Şirketi

Sedat Kalkan-Panel İnşaat Taahhüt Ticaret

Seddar İnşaat Taahhüt Gıda Petrol Temizlik Güvenlik Hizmetleri Turizm Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Tasfiye Halinde Ars Asrın İnşaat Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Tasfiye Halinde Msn Madencilik İnşaat Yapı Malzemeleri Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Demiryürek Elektrik İnşaat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Şirketi

Bme Birleşik Müteahhitler Enerji Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Elinta Elektrik İnşaat Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi

Erenler Enerji Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Kaman Endüstriyel Yapılar Elektrik Taahhüt Ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

Mdc Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi