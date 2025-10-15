Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Melih Gökçek hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında halka gerçeği yansıtmayan bilgi yaydığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Ankara Büyükeşhir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Ağustos tarihinde Kesikköprü Hattında meydana gelen vantuz (boru içerisindeki havayı tahliye eden vana) patlaması üzerine ASKİ ekiplerimiz derhal müdahalede bulunmuş, arıza kısa sürede giderilmiştir.

8 Ekim itibarıyla Ankara’nın hiçbir noktasında su sıkıntısı yaşanmamaktadır. Buna rağmen Melih Gökçek tarafından, 'Ankara felaketi yaşıyor!', 'Su boruları tekrar patladı!' gibi ifadelerle eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılmış; Ankara halkını paniğe sevk eden ve gerçeği yansıtmayan dezenformasyon yapılmıştır.

Kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltan bu paylaşımlar, hem halkın huzurunu hem de kentte büyük bir özveriyle çalışan ASKİ ekiplerimizin emeğini hedef almaktadır. Melih Gökçek hakkında, suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyuna duyururuz. Bölgedeki son duruma ait fotoğraflar da ekte yer almaktadır."