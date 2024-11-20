Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti! Mansur Yavaş duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan gençlik sofraları hizmetinin başladığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi X hesabından Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan gençlik sofraları hizmetinin başladığını duyurdu.
Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Başkentli öğrencilerimize özel yeni bir hizmet; gençlik sofraları. Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan gençlik sofraları, 25 Kasım 2024 itibarıyla hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında gençlerimize ücretsiz dört çeşit sıcak yemek sunacak. Eğitimde fırsat eşitliğini savunuyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."
Başkentli öğrencilerimize özel yeni bir hizmet: Gençlik Sofraları!— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 20, 2024
📍 Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan Gençlik Sofraları, 25 Kasım 2024 itibarıyla hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında gençlerimize ücretsiz 4 çeşit sıcak yemek sunacak.
Eğitimde fırsat… pic.twitter.com/mp4QjRHTYh