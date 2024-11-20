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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti! Mansur Yavaş duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan gençlik sofraları hizmetinin başladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti! Mansur Yavaş duyurdu
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi X hesabından Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan gençlik sofraları hizmetinin başladığını duyurdu.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Başkentli öğrencilerimize özel yeni bir hizmet; gençlik sofraları. Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan gençlik sofraları, 25 Kasım 2024 itibarıyla hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında gençlerimize ücretsiz dört çeşit sıcak yemek sunacak. Eğitimde fırsat eşitliğini savunuyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

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