Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne neden soruşturma açıldı? Kim ne dedi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerle ilgilikamu zararı iddiasıyla başlatılan soruşturmada bu sabah mevcut ve eski belediye yetkilileri dâhil 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiye "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturma nasıl başladı?

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in haberine göre soruşturma, 2021-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 130 konserle ilgili haberlerin ardından müfettişler tarafından durumun geçen yıl incelenmesiyle başladı.

Özellikle Ebru Gündeş'in 69 milyon TL'lik 29 Ekim konseri gibi yüksek maliyetli etkinlikler kamuoyunda tartışma yaratmış ve bu harcamaların ihale süreçleri, ödeme yöntemleri ve sözleşmeleri mercek altına alınmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 1 Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, Ebru Gündeş konseriyle ilgili olarak "Ankara'nın bütçesinden 69 milyon lira sadece bir günlük konser için para ayırmıştır. Böyle bir bütçenin konser yerine milletimize hizmet noktasında daha verimli hizmetlere ayrılması gerekmekteydi" demişti.

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Ankara'nın öncelikli sorunlarının çözülmesi gerekmekteydi. Ancak maalesef belediye yönetiminin öyle bir önceliği yok. Mansur Yavaş yönetimi sadece popülist politikalarla günü kurtarma çabası içindedir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ihbarlar üzerine 13 Kasım 2024 tarihinde inceleme başlattığını açıkladı. Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazarak konunun araştırılmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı 31 Ocak 2025 tarihli rapora dayanılarak Ankara Valiliği, ABB'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği 130 konserden 33'ü hakkında "kamu zararı" iddiasıyla 24 Mart günü soruşturma izni verdi.

Müfettişlerin incelemesi üzerine 130 konserden 97'sinde usulsüzlük tespit edilmezken 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Mansur Yavaş'ın tepkisi ne oldu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basında çıkan ve kamuoyunda tartışılan iddialar üzerine belediye içinde soruşturma açmasının yanı sıra 11 Kasım'da bir basın toplantısı düzenledi.

"Kusuru olan varsa asla arkasında durmayız. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır. Uçak biletlerimi dahi resmi göreve bile gitsem kendim karşılarım" diyen Yavaş konserlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Belediyenin 2021, 2022 ve 2023 yıllarında düzenlediği tüm konserlerle ilgili harcamaları aktaran Yavaş, bunların Sayıştay denetimine tabi tutulduğunu, kanuna ve usule aykırı hiçbir bulgunun bulunamadığını kaydetti.

Yavaş, "Sanatçıların kaşe bedeli bellidir, bütün belediyeler bilir. Maalesef algı operasyonuna maruz kalmış vaziyetteyiz" diyerek, Ebru Gündeş konseri ile ilgili yapılan ödemelere dair şunları söyledi:

"Sözleşme üzerindeki işlerin tamamı yapılamadı. İki ana konser için ses, sahne, ışık, LED ekran, ana sahne imalatı ve dekor 31 milyon 681 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil, 13 milyon 257 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber 4 milyon 750 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedeli almıştır. Yani, kalkıp da bir sanatçıya şu kadar ödendi demek tamamen algı operasyonudur."

Yavaş, konser kurulumunda çalışan personelin tek tek sigorta girişlerini, bordrolarını istediğini belirterek "Bunların arzu eden olursa tamamının sigorta fişlerini kendilerine gösterebiliriz. Bunların yemesi, içmesi, konaklaması dahildir. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 TIR malzemeyle kurulum yapılmıştır. Bunların da sevk irsaliyelerini bizzat kendim inceledim" dedi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamasında Candan Erçetin konserine 80 milyon lira ödendiği iddiasına dair ise Yavaş "Candan Erçetin'in aldığı para yine kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candaş Erçetin ve Murda olarak sekiz tane konser var. Tek bir sefer sahne kuruluyor ve sekizi birden hizmet alıyor. Toplam 94 milyon TL. Bunu sekize böleceksiniz" bilgisi verdi.

Soruşturmanın açılmasının ardından neler oldu?

İçişleri Bakanlığı tarafından iki mülkiye müfettişinin konuyu incelemek üzere görevlendirilmesinin ardından Yavaş, X hesabından 14 Kasım 2024'te bir açıklama daha yaptı ve şunları kaydetti:

"11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından iki mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız, suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

Bu arada Kasım 2024'te, ABB'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi'ne de yönelik konser soruşturmalarının başlatılması CHP'li belediyelere karşı sistematik bir denetim dalgası olarak yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 14 Kasım'da yaptığı açıklamada soruşturmanın siyasi boyutlarına dikkat çekti ve şunları kaydetti:

''CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bütün hesap kitap bunun üzerine. Tayyip Bey istediği algıyı tam olarak yerleştiremedi. Bu kadar ucuz, bu kadar basit bir hesapla karşı karşıyayız. İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na; ‘Gidin, CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız da bir suç uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz. Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir."

Yavaş 14 Eylül'de yaptığı bir konuşmada ise eski belediye yönetimiyle ilgili yolsuzluk iddialarına değinerek, "Ankara'da eski döneme ait birçok yolsuzluk dosyası verdik. Bugüne kadar kimse tutuklanmadı. Ailece Ankara'ya çökmüşler" ifadelerini kullandı.